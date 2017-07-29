Завершено тушение пожара на складе боеприпасов в Хабаровском крае

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ХАБАРОВСК, 29 июля. /ТАСС/. Тушение возгорания на складе авиационных боеприпасов в Хабаровском крае полностью завершено, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
"Пожарными расчетами воинской части и МЧС в 19:12 МСК полностью завершено тушение пожара склада артиллерийских боеприпасов авиационного подразделения, дислоцированного в Восточном военном округе в районе населенного пункта Дземги (Комсомольск-на-Амуре)", - сказали ТАСС в пресс-службе.
По данным военного ведомства, идет разборка завалов и проливка отдельных участков хранилища.
Жертв и пострадавших нет.
Командованием Восточного военного округа проводится разбирательство по факту происшествия.