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Завершено тушение пожара на складе боеприпасов в Хабаровском крае

Происшествия
29 июля, 19:47 UTC+3 ХАБАРОВСК 29, июля. /ТАСС

Жертв и пострадавших нет

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ХАБАРОВСК, 29 июля. /ТАСС/. Тушение возгорания на складе авиационных боеприпасов в Хабаровском крае полностью завершено, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

"Пожарными расчетами воинской части и МЧС в 19:12 МСК полностью завершено тушение пожара склада артиллерийских боеприпасов авиационного подразделения, дислоцированного в Восточном военном округе в районе населенного пункта Дземги (Комсомольск-на-Амуре)", - сказали ТАСС в пресс-службе.

По данным военного ведомства, идет разборка завалов и проливка отдельных участков хранилища.

Жертв и пострадавших нет.

Командованием Восточного военного округа проводится разбирательство по факту происшествия.

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