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Поиски последнего члена экипажа затонувшего у берегов Крыма судна приостановлены до утра

Происшествия
29 июля, 21:05 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 29, июля. /ТАСС

Восемь спасенных членов экипажа доставлены в Ялту, где их осмотрели врачи

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© ГУ МЧС по Республике Крым/ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 июля. /ТАСС/. Спасатели приостановили с наступлением сумерек операцию по спасению остающегося в море девятого члена экипажа сухогруза Anda, затонувшего в субботу у берегов Крыма.

"Спасательная операция приостановлена в 20:25 мск в связи с наступлением темноты, она возобновится завтра с рассветом. Член экипажа затонувшего судна пока не найден", - сообщили ТАСС в Севастопольском морском спасательном подцентре Росморречфлота.

Крушение сухогруза

Сигнал бедствия поступил в субботу в 6:05 (мск). Судно под флагом Того с грузом пшеницы направлялось из Керчи в Триполи. На борту было девять членов экипажа - граждан Сирии и Индии. Как сообщили ТАСС в севастопольском Морском спасательном подцентре Росморречфлота, крушение произошло в 22 милях южнее мыса Сарыч.

После опрокидывания сухогруз некоторое время сохранял плавучесть, однако в 11:46 (мск) стало известно, что он затонул. По данным спасателей, глубина в месте крушения составляет 1,5 тыс. метров.

Судно вышло в шторм

В МЧС отметили, что зерновоз вышел в рейс, несмотря на шторм. "Есть информация, что судно вышло в море из города Керчь, несмотря на штормовое предупреждение, и из-за неблагоприятных погодных условий стало терпеть бедствие", - сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС. В районе аварии по-прежнему штормит: волнение - до 5 баллов, скорость ветра - до 20 метров в секунду. Это усложняет проведение поисково-спасательных работ.

Росморречфлот сообщил, что решение о выходе в море в шторм было принято капитаном судна самостоятельно. "Если объявляется предупреждение о шторме, решение [о выходе из порта] принимается капитаном судна. В этом случае (в ситуации с сухогрузом Anda - прим. ТАСС) надо спрашивать у капитана сухогруза", - отметили в пресс-службе Росморречфлота.

Спасательная операция

Для поисков девятерых членов экипажа было привлечено четыре иностранных судна, следовавших транзитом, а также корабль ЧФ РФ "Приазовье". Погодные условия на тот момент "не позволили задействовать ни спасательные судна, ни авиацию МЧС России", отметили в ГУ МЧС. В то же время в готовность к вылету в Симферополе был приведен вертолет спасательного ведомства.

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Впоследствии ЧФ РФ направил к месту аварии спасательный буксир "Шахтер", а в воздушном пространстве работал экипаж поисково-спасательного самолета Ан-26 морской авиации флота и вертолет Ка-27.

К 09:09 (мск) поисковые действия увенчались успехом: была обнаружена спасательная шлюпка с тремя членами экипажа, а через полтора часа севастопольский Морской спасательный подцентр Росморречфлота сообщил, что на плоту было обнаружено еще пятеро моряков. Все восемь спасенных членов экипажа, среди которых и капитан судна, были доставлены в Ялту, где их осмотрели врачи.

"Тяжелых [травм у моряков] нет, [они получили] легкие травмы, у двоих - переохлаждение", - сказали ТАСС в пресс-службе Минздрава Крыма. Тем не менее, было принято решение о госпитализации всех спасенных в Ливадийскую городскую центральную больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Уголовное дело о кораблекрушении

Обстоятельства гибели сухогруза расследует Следственный комитет РФ. "Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлекшего причинение крупного ущерба либо повлекшего по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении. Максимально возможное наказание по этой статье - пять лет лишения свободы.

Одновременно Южной транспортной прокуратурой начата прокурорская проверка.

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