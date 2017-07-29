На руднике в Якутии спасатели извлекли из-под завала рабочего

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Рабочий, оказавшийся под завалом после обрушения породы на погрузочную машину на руднике "Мир" в городе Мирный в Якутии, извлечен на поверхность и госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован в городскую больницу Мирного", - сказал собеседник агентства.

В субботу на руднике "Мир" компании "Алроса" в штрек-ленте произошло обрушение горной породы, которая засыпала погрузочную машину, в ней находился один человек.

На самом руднике в это время работали более 110 человек. Их эвакуация не понадобилась. Шахта работает в штатном режиме.

Причины обрушения горной породы устанавливаются.