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В Курской области ветер сорвал крышу интерната для умственно отсталых детей

Происшествия
29 июля, 22:20 UTC+3 ТАСС

Как сообщили в МЧС, никто не пострадал

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ТАСС, 29 июля. Крыша интерната для умственно отсталых детей была сорвана сильным ветром в поселке Коммунар Беловского района Курской области. Как сообщает областное МЧС, воспитанники учреждения переведены в другой корпус.

"В результате резкого порыва ветра сорвало кровлю с пристройки первого корпуса Беловского дома-интерната для умственно отсталых детей(ОБУССКО "Беловский детский дом") сегодня около 19:50 мск", - говорится в сообщении.

Как отмечается на сайте областного главка МЧС, площадь повреждения составила 200 кв. метров, при происшествии никто не пострадал. Все проживающие в доме воспитанники интерната переселены в другой корпус.

На месте происшествия находятся оперативные группы МЧС России по Курской области, оперативные группы областных и районных оперативных служб. Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Курской области, отмечается в сообщении.

В Беловском детском доме живут и обучаются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и молодые инвалиды в возрасте от 18 до 25 лет.

В Курской области в субботу прошли сильные дожди, ливни с грозами и градом, скорость ветра составляет 15-20 м/с. Из- за этого в девяти населенных пунктах региона было нарушено электроснабжение.

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