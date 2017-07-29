В Курской области ветер сорвал крышу интерната для умственно отсталых детей

Мужская сборная Хорватии по водному поло стала чемпионом мираСпорт 29 июля, 22:38
Рогозин: РФ пока продолжит поставку ракетных двигателей для СШАКосмос 29 июля, 22:02
"Ахмат" обыграл "Динамо" в матче чемпионата России по футболуСпорт 29 июля, 21:57
Сборная России выиграла медальный зачет Европейского юношеского олимпийского фестиваляСпорт 29 июля, 21:56
"День спорта" в Лужниках прошел при аншлагеСпорт 29 июля, 21:09
Поиски последнего члена экипажа затонувшего у берегов Крыма судна приостановлены до утраПроисшествия 29 июля, 21:05
Легкоатлет Иванюк признался, что не ожидал допуска к чемпионату мира от IAAFСпорт 29 июля, 21:02
Игрок: белорусы особенно настраиваются на матчи со сборной России по пляжному футболуСпорт 29 июля, 20:57
Рогозин считает инцидент в воздушном пространстве Румынии спланированной провокациейПолитика 29 июля, 20:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 29 июля. Крыша интерната для умственно отсталых детей была сорвана сильным ветром в поселке Коммунар Беловского района Курской области. Как сообщает областное МЧС, воспитанники учреждения переведены в другой корпус.
"В результате резкого порыва ветра сорвало кровлю с пристройки первого корпуса Беловского дома-интерната для умственно отсталых детей(ОБУССКО "Беловский детский дом") сегодня около 19:50 мск", - говорится в сообщении.
Как отмечается на сайте областного главка МЧС, площадь повреждения составила 200 кв. метров, при происшествии никто не пострадал. Все проживающие в доме воспитанники интерната переселены в другой корпус.
На месте происшествия находятся оперативные группы МЧС России по Курской области, оперативные группы областных и районных оперативных служб. Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Курской области, отмечается в сообщении.
В Беловском детском доме живут и обучаются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и молодые инвалиды в возрасте от 18 до 25 лет.
В Курской области в субботу прошли сильные дожди, ливни с грозами и градом, скорость ветра составляет 15-20 м/с. Из- за этого в девяти населенных пунктах региона было нарушено электроснабжение.