Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.07:
$ 59.54
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Барселоне из-за пожара эвакуировали более 20 тыс. посетителей музыкального фестиваля

Происшествия
30 июля, 1:58 UTC+3 ТАСС

О пострадавших пока не сообщается

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 30 июля. Около 22 тыс. посетителей музыкального фестиваля Tomorrowland Unite Spain  в Барселоне были эвакуированы в субботу вечером из-за пожара, охватившего главную сцену. Об этом говорится в официальном в Facebook мероприятия.

Как сообщили организаторы, в сцену попал один из зарядов фейерверка, в результате чего мгновенно загорелась вся ее конструкция. Пожар вспыхнул за минуты до начала выступления американского ди-джея Стива Аоки, которое привлекло десятки тысяч молодых людей. На место инцидента оперативно прибыли пожарные, которым удалось справиться с возгоранием. При этом сцена полностью выгорела.

Эвакуация прошла в спокойной обстановке, паники удалось избежать. О пострадавших не сообщается.

Смотрите также

Более 2 тыс. человек эвакуированы из-за лесного пожара в Испании

AFP: в Португалии из-за пожаров эвакуированы несколько тысяч человек

Локализован лесной пожар в Португалии, жертвами которого стали 64 человека

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Испания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Фото
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
2
На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧС
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Собянин анонсировал строительство новых линий метро в Новой Москве
2
Рогозин: РФ пока продолжит поставку ракетных двигателей для США
3
Заявление Тиллерсона по санкциям вызвало недоумение в посольстве РФ в США
4
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
5
Власти Гамбурга: устроивший резню мужчина является исламистом
6
Движение поездов на красной ветке в метро входит в график после сбоя
7
ПСЖ обыграл "Монако" и стал обладателем Суперкубка Франции по футболу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама