В Барселоне из-за пожара эвакуировали более 20 тыс. посетителей музыкального фестиваля

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ТАСС, 30 июля. Около 22 тыс. посетителей музыкального фестиваля Tomorrowland Unite Spain в Барселоне были эвакуированы в субботу вечером из-за пожара, охватившего главную сцену. Об этом говорится в официальном в Facebook мероприятия.
Как сообщили организаторы, в сцену попал один из зарядов фейерверка, в результате чего мгновенно загорелась вся ее конструкция. Пожар вспыхнул за минуты до начала выступления американского ди-джея Стива Аоки, которое привлекло десятки тысяч молодых людей. На место инцидента оперативно прибыли пожарные, которым удалось справиться с возгоранием. При этом сцена полностью выгорела.
Эвакуация прошла в спокойной обстановке, паники удалось избежать. О пострадавших не сообщается.