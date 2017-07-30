В Якутии найдены тела двух утонувших при опрокидывании моторной лодки женщин

ЯКУТСК, 30 июля. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Тела двух женщин, погибших при опрокидывании моторной лодки на реке Лена в Якутии, найдены, ведутся поиски одной женщины и тела моториста. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил замглавы Намского района, начальник оперативного штаба Николай Степанов.

"Найдены тела двух женщин, которые были в спасательных жилетах. Их тела уже доставлены в морг города Якутска. Ведутся поиски тела моториста и одной женщины. Мы надеемся, что она жива", - сказал он.

Ранее ТАСС сообщал, что накануне утром на реке Лена в Намском районе Якутии опрокинулась моторная лодка, в которой находились шесть человек, двоих из них удалось спасти. По словам выживших, моторист ушел под воду сразу после аварии.

Для поисков были привлечены вертолет Ми-8 МЧС России, беспилотник, а также частные воздушные суда - самолет и вертолет. "На данный момент на поисках задействованы 100 человек, 20 лодок. Мы не теряем надежды найти женщину живой. Если она смогла выбраться на острова, то, скорее всего, жива", - пояснил Степанов.

Предварительной причиной аварии стала большая волна на реке. Состояние двух спасшихся - мужчины и женщины - оценивается как удовлетворительное. "С ними работают психологи, также силами муниципального образования привлечены дополнительные силы психологов для работы с родственниками погибших", - уточнил замглавы района.