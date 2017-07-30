В Якутии найдены тела двух утонувших при опрокидывании моторной лодки женщин

В Крыму возобновлена спасательная операция по поиску члена экипажа затонувшего суднаПроисшествия 30 июля, 6:51
ВВС США и Силы самообороны Японии провели учения в районе Корейского полуостроваМеждународная панорама 30 июля, 6:39
Apple сделала VPN-приложения недоступными для китайских пользователейЭкономика и бизнес 30 июля, 6:22
Чемпион мира по боксу Гарсия победил Бронера и продлил серию победСпорт 30 июля, 6:10
Дождь, гроза, град и до 28 градусов тепла ожидаются в Московском регионеМосква 30 июля, 6:06
"Барселона" обыграла "Реал" на Международном кубке чемпионов в СШАСпорт 30 июля, 5:10
ABC: Джеффа Сешнса могут назначить главой министерства нацбезопасностиМеждународная панорама 30 июля, 3:04
"Манчестер Сити" разгромил "Тоттенхэм" в матче Международного кубка чемпионов в СШАСпорт 30 июля, 3:04
Трамп заявил, что Китай ничего не делает для решения проблемы КНДРМеждународная панорама 30 июля, 2:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЯКУТСК, 30 июля. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Тела двух женщин, погибших при опрокидывании моторной лодки на реке Лена в Якутии, найдены, ведутся поиски одной женщины и тела моториста. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил замглавы Намского района, начальник оперативного штаба Николай Степанов.
"Найдены тела двух женщин, которые были в спасательных жилетах. Их тела уже доставлены в морг города Якутска. Ведутся поиски тела моториста и одной женщины. Мы надеемся, что она жива", - сказал он.
Ранее ТАСС сообщал, что накануне утром на реке Лена в Намском районе Якутии опрокинулась моторная лодка, в которой находились шесть человек, двоих из них удалось спасти. По словам выживших, моторист ушел под воду сразу после аварии.
Для поисков были привлечены вертолет Ми-8 МЧС России, беспилотник, а также частные воздушные суда - самолет и вертолет. "На данный момент на поисках задействованы 100 человек, 20 лодок. Мы не теряем надежды найти женщину живой. Если она смогла выбраться на острова, то, скорее всего, жива", - пояснил Степанов.
Предварительной причиной аварии стала большая волна на реке. Состояние двух спасшихся - мужчины и женщины - оценивается как удовлетворительное. "С ними работают психологи, также силами муниципального образования привлечены дополнительные силы психологов для работы с родственниками погибших", - уточнил замглавы района.