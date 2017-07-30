В Крыму возобновлена спасательная операция по поиску члена экипажа затонувшего судна

ТАСС, 30 июля. Поисково-спасательная операция возобновлена у берегов Крыма, идут поиски последнего члена экипажа затонувшего сухогруза судна Anda, сообщили ТАСС в севастопольском Морском спасательном подцентре Росморречфлота.

"Спасательная операция была приостановлена в субботу вечером из-за наступления темноты. Сегодня в 06:40 мск она возобновлена. Девятый, последний член экипажа затонувшего судна, пока не найден", - сказал дежурный подцентра.

Он уточнил, что "из Севастополя выходит на поиски морской буксир "Пурга", к поискам также будут привлечены рыбаки". Информация о том, какие еще силы и средства будут задействованы в течение дня в спасательной операции, уточняется.

Сигнал бедствия с сухогруза поступил в субботу в 06:05 мск. Судно под флагом Того с грузом пшеницы направлялось из Керчи в Триполи. На борту находились девять членов экипажа - граждан Сирии и Индии. Крушение в условиях шторма произошло в 22 милях южнее мыса Сарыч. После опрокидывания сухогруз некоторое время сохранял плавучесть, однако в 11:46 мск стало известно, что он затонул.

Для поисков девятерых членов экипажа были привлечены четыре иностранных судна, следовавших транзитом, а также корабль Черноморского флота (ЧФ) России "Приазовье". Погодные условия на тот момент не позволили задействовать ни спасательные судна, ни авиацию МЧС России. Впоследствии ЧФ РФ направил к месту аварии спасательный буксир "Шахтер", а в воздушном пространстве работал экипаж поисково-спасательного самолета Ан-26 морской авиации флота и вертолет Ка-27.

К 09:09 мск поисковые действия увенчались успехом: была обнаружена спасательная шлюпка с тремя членами экипажа, а через полтора часа на плоту обнаружили еще пятерых моряков. Все восемь спасенных членов экипажа, среди которых и капитан судна, были доставлены в Ялту, где их осмотрели врачи. По информации пресс-службы Минздрава Крыма, моряки получили легкие травмы, у двоих - переохлаждение. Тем не менее, было принято решение о госпитализации всех спасенных в Ливадийскую городскую центральную больницу для оказания необходимой медицинской помощи.