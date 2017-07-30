В ДТП с пассажирским автобусом под Саратовом погиб один человек

САРАТОВ, 30 июля. /ТАСС/. Один человек погиб и 11 пострадали а аварии с пассажирским автобусом в воскресенье в Саратовской области, сообщили ТАСС в УМВД по региону.

"Лобовое столкновение произошло в 05:05 по местному времени (4:05 мск) на Вольском тракте между пассажирским автобусом и автомобилем "ВАЗ". На месте погиб водитель "Калины", - уточнили там.

В автобусе находилось 36 человек, обратились за медпомощью 11 человек. На месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС.