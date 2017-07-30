В результате стрельбы в клубе в ФРГ погиб человек

БЕРЛИН, 30 июля. /ТАСС/. Один из гостей ночного клуба в Констанце на юго-западе ФРГ (федеральная земля Баден-Вюртемберг) открыл стрельбу по посетителям. Преступник убил одного человека и ранил троих. Об этом сообщили в воскресенье в полиции.

После этого 34-летний мужчина покинул здание и вступил в перестрелку с полицией. Подозреваемый получил ранение и скончался позже в больнице. О его мотивах ничего не сообщается.

"После стрельбы в Констанце угрозы в настоящее время нет. Полиция начала расследование", - говорится в коротком сообщении стражей порядка в Twitter.

Erste Informationen zur Schießerei in Konstanz: https://t.co/TZ3EiG2Af2 — Polizei Konstanz (@PolizeiKonstanz) 30 июля 2017 г.