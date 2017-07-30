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В результате стрельбы в клубе в ФРГ погиб человек

Происшествия
30 июля, 10:23 дата обновления: 30 июля, 10:44 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 30, июля. /ТАСС

Нападавший также скончался в больнице после перестрелки с полицейскими

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БЕРЛИН, 30 июля. /ТАСС/. Один из гостей ночного клуба в Констанце на юго-западе ФРГ (федеральная земля Баден-Вюртемберг) открыл стрельбу по посетителям. Преступник убил одного человека и ранил троих. Об этом сообщили в воскресенье в полиции.

После этого 34-летний мужчина покинул здание и вступил в перестрелку с полицией. Подозреваемый получил ранение и скончался позже в больнице. О его мотивах ничего не сообщается.

"После стрельбы в Констанце угрозы в настоящее время нет. Полиция начала расследование", - говорится в коротком сообщении стражей порядка в Twitter.

 

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