Один человек погиб, трое ранены при нападении на ночной клуб в Турции

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АНКАРА, 30 июля. /ТАСС/. По меньшей мере один человек погиб, трое получили ранения в результате вооруженного нападения на ночной клуб в Турции. Об этом сообщило в воскресенье Anadolu Ajansı.
По его данным, группа вооруженных людей атаковала заведение в районе Гельтюрбюкю в городе Бодрум. Жертвой стал 22-летний Фуркан Сай, пострадавшие были госпитализированы.
Мотивы нападения на данный момент не установлены. Полиция разыскивает нападавших.