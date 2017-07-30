Один человек погиб, трое ранены при нападении на ночной клуб в Турции

АНКАРА, 30 июля. /ТАСС/. По меньшей мере один человек погиб, трое получили ранения в результате вооруженного нападения на ночной клуб в Турции. Об этом сообщило в воскресенье Anadolu Ajansı.

По его данным, группа вооруженных людей атаковала заведение в районе Гельтюрбюкю в городе Бодрум. Жертвой стал 22-летний Фуркан Сай, пострадавшие были госпитализированы.

Мотивы нападения на данный момент не установлены. Полиция разыскивает нападавших.