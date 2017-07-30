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Один человек погиб, трое ранены при нападении на ночной клуб в Турции

Происшествия
30 июля, 13:22 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 30, июля. /ТАСС

Жертвой стал 22-летний Фуркан Сай, пострадавшие были госпитализированы

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АНКАРА, 30 июля. /ТАСС/. По меньшей мере один человек погиб, трое получили ранения в результате вооруженного нападения на ночной клуб в Турции. Об этом сообщило в воскресенье Anadolu Ajansı.

По его данным, группа вооруженных людей атаковала заведение в районе Гельтюрбюкю в городе Бодрум. Жертвой стал 22-летний Фуркан Сай, пострадавшие были госпитализированы.

Мотивы нападения на данный момент не установлены. Полиция разыскивает нападавших.

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