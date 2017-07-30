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Задержан подозреваемый в убийстве школьницы в Челябинской области

Происшествия
30 июля, 13:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июля. /ТАСС

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения

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МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Подозреваемый в убийстве 14-летней девочки, пропавшей без вести 24 июля в Челябинской области, задержан. Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, по данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве.

К расследованию обстоятельств исчезновения школьницы подключились следователи и оперативные сотрудники территориальных правоохранительных органов и центрального аппарата СК России, сотрудники региональных управлений ФСБ, МЧС, Росгвардии и волонтеры.

"В результате консолидированных усилий правоохранительных органов вскоре удалось установить и задержать лицо, совершившее преступление. Им оказался 42-летний житель города Сатки. В настоящее время мужчина задержан", - сообщила Петренко.

С подозреваемым проведена проверка показаний, в ходе которой обнаружено тело девочки со следами насильственной смерти. "Из показаний подозреваемого следует, что в дневное время 24 июля он затащил девочку в лесопосадки недалеко от маршрута ее следования домой, где совершил убийство. Спрятав тело девочки, подозреваемый скрылся с места преступления", - добавила Петренко.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Следователи устанавливают мотивы убийства.

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