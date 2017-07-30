Один человек погиб в результате взрыва бытового газа в доме в Испании

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ТАСС, 30 июля. По меньшей мере один человек погиб, еще восемь получили ранения в результате взрыва бытового газа в одном из жилых домом в Испании. Об этом сообщает в воскресенье газета El Mundo. Инцидент произошел ночью в городе Пуэнте-ла-Рейна в провинции Наварра.
Как отмечается, во время происшествия на улице было много людей, поскольку в городе проходил праздник. Взрыв произошел на первом этаже жилого дома. По предварительным данным, в результате происшествия скончался 80-летний мужчина.
Один из восьми пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Жильцы дома были эвакуированы. В результате взрыва обрушилась передняя часть стены здания, кирпичи и стекло обрушились на людей, находившихся на улице.
Как отмечается, здание сильно повреждено. Жильцы будут переселены.