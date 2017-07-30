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Во Франции пьяный водитель разбился насмерть, пытаясь протаранить полицейский патруль

Происшествия
30 июля, 15:01 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 30, июля. /ТАСС

Полиция исключает версию теракта

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ПАРИЖ, 30 июля. /ТАСС/. Французский автомобилист, по всей вероятности находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, разбился насмерть при попытке протаранить патруль полиции. Инцидент произошел в воскресенье утром возле центрального вокзала города Ренн на западе Франции, передало агентство AFP.

По данным агентства, на пульт дежурного полиции поступил звонок от местного жителя, который жаловался на беспорядки, учиненные мужчиной, который предположительно принял изрядную дозу алкоголя. Нарушитель порядка "производил шум, переворачивал мотоциклы и столы возле вокзала и мог иметь при себе нож", приводит слова звонившего прокурор Ренна Николя Жаке.

На место событий сразу же прибыл прикрепленный к вокзалу патруль полиции в составе трех человек.

"Им сообщили, что этот человек сел за руль Renault Twingo серого цвета. Когда они приготовились проверить машину, водитель направился прямо на них. Одного из сотрудников полиции ударило машиной, он госпитализирован, но его жизни ничто не угрожает, двое других полицейских прибегли к табельному оружию - предположительно каждый сделал по выстрелу", - сообщил прокурор Жаке.

Протаранив полицейских, нарушитель порядка продолжил двигаться вперед на большой скорости. Проехав порядка 600 метров, он, по всей вероятности, утратил контроль над автомобилем, который перевернулся. Водитель был найден мертвым, находившийся рядом с ним пассажир задержан для дачи показаний, однако полицейские сразу же перевели его в вытрезвитель, "учитывая состояние сильного алкогольного опьянения", добавил Николя Жаке.

В настоящий момент начато расследование инцидента. Версия теракта пока не рассматривается. Причины гибели виновника случившегося также не установлены. "

На данном этапе мы не знаем, погиб ли водитель из-за выстрелов, произведенных сотрудниками, или из-за аварии, случившейся сразу после этого", - указал прокурор Ренна.

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