СМИ: в Аризоне за сутки погибли два ребенка, оставленные в машине на жаре

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ТАСС, 30 июля. /ТАСС/. Двое детей, оставленных родственниками в машине во время жары, скончались в штате Аризона. Об этом сообщило в субботу местное издание Arizona Republic со ссылкой на полицию.
По данным издания, в одном из случаев в столице штата, Фениксе, отец оставил годовалого сына в машине на жаре. Ребенок скончался после нахождения в автомобиле в течение нескольких часов.
Отмечается, что подобный случай стал вторым за сутки. Так, в том же городе в машине был обнаружен семимесячный мальчик, который скончался после того, как провел там четыре часа. По предварительным данным, ребенка оставили в транспортном средстве бабушка и дедушка.