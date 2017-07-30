СМИ: в Аризоне за сутки погибли два ребенка, оставленные в машине на жаре

ТАСС, 30 июля. /ТАСС/. Двое детей, оставленных родственниками в машине во время жары, скончались в штате Аризона. Об этом сообщило в субботу местное издание Arizona Republic со ссылкой на полицию.

По данным издания, в одном из случаев в столице штата, Фениксе, отец оставил годовалого сына в машине на жаре. Ребенок скончался после нахождения в автомобиле в течение нескольких часов.

Отмечается, что подобный случай стал вторым за сутки. Так, в том же городе в машине был обнаружен семимесячный мальчик, который скончался после того, как провел там четыре часа. По предварительным данным, ребенка оставили в транспортном средстве бабушка и дедушка.