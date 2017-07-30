В ДТП в Подмосковье погиб мужчина и пострадал пятилетний ребенок

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Автомобиль врезался в бетонное ограждение в Подмосковье, в результате аварии погиб мужчина и пострадал пятилетний ребенок. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе ГУ МВД по Московской области.

"На 52-м км Киевского шоссе автомобиль Daewoo съехал в кювет и врезался в бетонное ограждение. В результате погиб водитель и пострадал пятилетний ребенок, который находился в машине", - сказал собеседник агентства.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.