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Спасательная операция по поиску моряка с затонувшего у Крыма судна продолжится ночью

Происшествия
30 июля, 19:46 UTC+3 ТАСС

Операция будет завершена в понедельник вечером, так как надежды на спасения моряка мало, отметил дежурный севастопольского Морского спасательного подцентра Росморречфлота

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ТАСС, 30 июля. Спасательная операция по поиску моряка с затонувшего у берегов Крыма сухогруза Anda продолжится в ночное время, сообщили в воскресенье ТАСС в севастопольском Морском спасательном подцентре Росморречфлота.

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Сигнал бедствия с сухогруза Anda поступил утром в субботу. Судно под флагом Того с грузом пшеницы направлялось из Керчи в Триполи. На борту находились девять членов экипажа - граждане Сирии и Индии. Крушение в условиях шторма произошло в 22 милях южнее крымского мыса Сарыч. В тот же день была обнаружена спасательная шлюпка с тремя членами экипажа и плот еще с пятью моряками. Все восемь спасенных членов экипажа, среди которых и капитан судна, были доставлены в Ялту, где спасенных госпитализировали в Ливадийскую городскую центральную больницу.

"На ночь операцию приостанавливать не будем", - сказал дежурный севастопольского Морского спасательного подцентра Росморречфлота. Однако в понедельник к вечеру поисковая операция "скорее всего <...> будет завершена, потому что разумной надежды на спасение моряка у нас нет". По данным спасателей, температура воды в месте крушения около 16 градусов.

Ранее в воскресенье представитель судовладельца, компании Anda Navigation Ltd (Турция), Андрей Маненко сообщил ТАСС, что пропавший при крушении судна девятый член экипажа - это старший механик, который является гражданином Сирии.

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