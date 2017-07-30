Ливень затопил автовокзал в Великом Новгороде и повредил декорации Малого театра

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 июля. /ТАСС/. Ливень, прошедший минувшей ночью в Великом Новгороде, затопил хлебокомбинат, автовокзал и повредил декорации Малого театра. В настоящее время спасатели завершают аварийные работы на наиболее важных участках, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Новгородской области.

"После ливня сотрудники МЧС работают на наиболее важных участках в Великом Новгороде - городском автовокзале, хлебокомбинате, - ездят по вызовам на подтопленные участки в пригородах. Сейчас завершаются работы по откачке воды в подвалах жилых домов", - сказал представитель ведомства Александр Куликов.

По его словам, затопленными оказались здания на улицах в Западном микрорайоне Великого Новгорода. Среди наиболее пострадавших - Малый театр на проспекте Мира, куда не так давно прибыли сотрудники МЧС. Как рассказала пресс-секретарь театра Татьяна Боброва, серьезно пострадали хранящиеся в подвале декорации к спектаклям и техническое оборудование.

"В подвале воды примерно на 30 сантиметров, пришлось купить насосы и вызвать всю труппу из отпуска - черпаем вручную. Повреждены реквизит, декорации как минимум для трех текущих спектаклей, спасаем музыкальные инструменты", - описала она ситуацию.

Как ранее сообщал ТАСС, после ночного ливня на территории областного центра, Новгородского, Старорусского и Холмского муниципальных районов произошло подтопление отдельных территорий и повреждение линий электропередачи. Электроснабжение в пригородах Новая Мельница и Ермолино, отключенное с вечера субботы, восстановлено, уточнили в компании "Новгородэнерго".