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В Приморье при пожаре в одном из помещений ФСИН погибли четверо заключенных

Происшествия
30 июля, 22:05 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 30, июля. /ТАСС

По данным источника в правоохранительных органах Приморского края, пожар произошел в пятиэтажном здании СИЗО во Владивостоке

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ВЛАДИВОСТОК, 30 июля. /ТАСС/. Четверо заключенных погибли во время пожара в одном из помещений управления ФСИН по Приморскому краю. Об этом официально сообщает пресс-служба ведомства.

"В 21:50 местного времени (14:50 мск) 30 июля в хозяйственных помещениях ФКУ КБ ГУФСИН России по Приморскому краю произошло возгорание. На место незамедлительно были вызваны пожарные расчеты МЧС, очаг возгорания ликвидирован, но в результате сильного задымления погибли четыре человека из числа осужденных", - говорится в официальном сообщении ведомства.

По данным управления ФСИН, начата служебная проверка. О других пострадавших не сообщается. В ведомстве открыта горячая линия для родственников погибших.

По данным источника в правоохранительных органах края, пожар произошел в пятиэтажном здании СИЗО во Владивостоке.

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