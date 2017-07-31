Причиной пожара в СИЗО Владивостока стало короткое замыкание

ВЛАДИВОСТОК, 31 июля. /ТАСС /. Причиной пожара, произошедшего накануне в СИЗО Владивостока, по предварительной версии, стало короткое замыкание. Об этом сообщило в понедельник управление Следственного комитета (СК) РФ по Приморскому краю.

"Вечером 30 июля 2017 года в помещениях ФКУ КБ ГУФСИН России по Приморскому краю [СИЗО Владивостока] произошло задымление, в результате чего погибли четыре человека из числа осужденных. Предварительно установлено, что задымление произошло в результате короткого замыкания, четверо осужденных погибли от отравления угарным газом", - говорится в сообщении.

Прокуратура края и следственные органы проводят проверки по данному факту. На месте ЧП работает заместитель прокурора края, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Прокуратура проверяла это учреждение месяц назад. "Тогда, по итогам надзорных мероприятий выявлены различные нарушения, в том числе и требований пожарной безопасности. По итогам проверки прокурором края внесено представление руководителю ГУФСИН России по Приморскому краю об устранении выявленных нарушений закона. В отношении заместителя начальника учреждения возбуждено дело об административном правонарушении", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что 30 июля в 21:50 (14:50 мск) в хозяйственных помещениях ФКУ КБ ГУФСИН России по Приморскому краю произошло возгорание. На место незамедлительно были вызваны противопожарные расчеты МЧС. Очаг возгорания был ликвидирован, но в результате сильного задымления погибли четыре человека из числа осужденных.