Fox: в Лос-Анджелесе фургон въехал в толпу пешеходов

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Автофургон въехал в воскресенье в толпу людей в одном из районов американского Лос-Анджелеса (штат Калифорния). Об этом сообщил телеканал Fox News.

По его данным, машина выехала в районе Мид-Уилшир на тротуар, по которому прогуливались пешеходы. В результате инцидента пострадали как минимум шесть человек. Они госпитализированы, четверо находятся в критическом состоянии.

Представитель городского управления полиции Розарио Эррера сообщила телеканалу, что, по предварительным данным, наезд был случайным и речь идет об обычном ДТП. Водитель не пытался скрыться с места происшествия, его допрашивает полиция.