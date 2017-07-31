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Fox: в Лос-Анджелесе фургон въехал в толпу пешеходов

Происшествия
31 июля, 3:14 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 31, июля. /ТАСС

Шесть человек пострадали, четверо находятся в критическом состоянии

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НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Автофургон въехал в воскресенье в толпу людей в одном из районов американского Лос-Анджелеса (штат Калифорния). Об этом сообщил телеканал Fox News.

По его данным, машина выехала в районе Мид-Уилшир на тротуар, по которому прогуливались пешеходы. В результате инцидента пострадали как минимум шесть человек. Они госпитализированы, четверо находятся в критическом состоянии.

Представитель городского управления полиции Розарио Эррера сообщила телеканалу, что, по предварительным данным, наезд был случайным и речь идет об обычном ДТП. Водитель не пытался скрыться с места происшествия, его допрашивает полиция.

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