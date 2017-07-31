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ABC: двенадцать заключенных сбежали из тюрьмы в Алабаме

Происшествия
31 июля, 6:51 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 31, июля. /ТАСС

Шесть беглецов были пойманы

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НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Двенадцать заключенных совершили побег из тюрьмы в американском штате Алабама. Об этом сообщил в воскресенье телеканал ABC.

По его данным, побег произошел из пенитенциарного учреждения в округе Уокер на севере штата. Подробностей того, как заключенным удалось оказаться на свободе, представители тюрьмы не приводят.

Шесть беглецов были пойманы. Еще столько же остаются на свободе, включая двух опасных преступников, осужденных за попытку убийства.

Всем сбежавшим от 19 до 30 лет. Полиция распространила имена и фотографии преступников и ведет их поиски.

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