Спасатели обнаружили аварийный радиобуй с затонувшего у берегов Крыма сухогруза

СЕВАСТОПОЛЬ, 31 июля. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Спасатели обнаружили аварийный радиобуй и радиолокационный маяк-ответчик с затонувшего в субботу у берегов Крыма сухогруза Anda. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в севастопольском Морском спасательном подцентре Росморречфлота.

"Ночью в район поиска вышло судно Росрыболовства "Пурга", за ночь они подняли аварийный радиобуй и радиолокационный маяк-ответчик (с затонувшего сухогруза - прим. ТАСС). Спасательная операция продолжается, последний член экипажа пока не найден", - сказали в спасцентре.

Как пояснили в спасцентре, найденные приборы имеют положительную плавучесть, поэтому находятся на поверхности воды, и благодаря сигналам этих приборов можно обнаружить их местонахождение. Однако какой-либо информации о причинах происшествия они не содержат.

По словам спасателей, к вечеру понедельника может быть принято решение о прекращении поисковой операции. "Существуют нормы нахождения человека в воде, когда его можно найти живым, сроки эти прошли, но мы еще не останавливаем поиски", - добавили в спасцентре.

Сигнал бедствия с сухогруза Anda поступил утром в субботу. Судно под флагом Того с грузом пшеницы направлялось из Керчи в Триполи. На борту находились девять членов экипажа - граждане Сирии и Индии. Крушение в условиях шторма произошло в 22 милях южнее крымского мыса Сарыч. В тот же день была обнаружена спасательная шлюпка с тремя членами экипажа и плот еще с пятью моряками. Все восемь спасенных членов экипажа, среди которых и капитан судна, были доставлены в Ялту, где спасенных госпитализировали в Ливадийскую городскую центральную больницу.

В воскресенье представитель судовладельца, компании Anda Navigation Ltd (Турция), Андрей Маненко сообщил ТАСС, что пропавший при крушении судна девятый член экипажа - это старший механик, который является гражданином Сирии.