В Долине гейзеров на Камчатке сошел оползень

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 июля. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Оползень третий раз за последние десять лет сошел в Долине гейзеров на Камчатке, которая входит в список семи чудес России.

Вызванная сильными дождями стихия нарушила работу одного из гейзеров, однако опасности для посетителей не представляет, сообщает 31 июля пресс-служба Кроноцкого заповедника, на территории которого расположена долина.

"Язык оползня длиной около 300 метров над Тройным водопадом сотрудники Кроноцкого заповедника обнаружили во время облета гейзерного ущелья. Сход грязекаменной массы спровоцировали сильные дожди, которые прошли над юго-восточной частью Камчатки на прошлой неделе. По предварительной оценке, объем сошедших пород составил порядка 30 тыс. кубометров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот оползень примерно в 100 раз меньше, чем в январе 2014 года, когда грязекаменная масса создала плотину в верховьях реки Гейзерной, и образовалось подпрудное озеро площадью 700 на 200 метров. В зоне оползня оказался водопад Тройной, который находится за границами туристической экскурсионной тропы Долины гейзеров, поэтому стихия не представляет опасности для сотрудников и посетителей заповедника. В пресс-службе добавили, что проливные дожди временно изменили режим работы только одного из гейзеров долины.

"Временно из-за повышения уровня воды на 30-40 сантиметров в реке Гейзерной нарушена работа гейзера Веер. Его ванна затоплена, как только вода спадет, режим восстановится. А вот гейзер Большой работает, как часы - он извергается каждые 67 минут, выбрасывая кипяток на высоту до 10 метров. Фонтан гейзера Великан, каналы которого были забиты грязекаменной массой в январе 2014 года, не превышает 1 метра, как и в предыдущие три года наблюдений", - говорится в сообщении.

За оползневыми процессами на склонах ущелья реки Гейзерной сотрудники Кроноцкого заповедника и вулканологи наблюдают с 1985 года. Специалисты отмечают, что чем чаще сходят пласты пород, тем активнее развивается гидротермальная деятельность одного из семи чудес России. За последние десять лет оползни сходили там в 2007, 2014 и 2017 годах.