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Двое взрослых и двое детей погибли во время пожара в Ростовской области

Происшествия
31 июля, 10:49 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ 31, июля. /ТАСС

В региональном следственном управлении СК сообщили, что предположительная причина смерти четырех человек - отравление угарным газом

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 июля. /ТАСС/. Четыре человека, двое из которых дети, погибли во время пожара в одноэтажном жилом доме в Батайске Ростовской области. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

"Накануне, 30 июля, в 22:18 мск на телефон пожарной охраны поступило сообщение о загорании одноэтажного жилого дома, расположенного по адресу: Батайск, улица Мира. По оперативным данным, площадь пожара составила 60 кв. м. Локализация пожара объявлена в 22:34 мск, ликвидация - в 23:00 мск. На месте обнаружены четверо погибших", - отмечается в сообщении.

Было установлено, что в результате пожара погибли мужчина 1956 года рождения, женщина 1984 года рождения и два трехлетних мальчика. На месте работали 12 спасателей, в распоряжении которых было пять единиц техники. Причина пожара устанавливается.

По факту произошедшего следователи проводят проверку. Об этом журналистам в понедельник рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК по Ростовской области Галина Гагалаева.

"В ходе осмотра места происшествия признаков насильственной смерти обнаружено не было, предположительная причина смерти - отравление угарным газом. Все обстоятельства произошедшего, а также причины пожара будут установлены в ходе проверки", - рассказала Гагалаева.

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