В Подмосковье задержаны две женщины, вымогавшие деньги у пенсионеров за снятие порчи

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МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Две жительницы Владимирской области, вымогавшие деньги у пенсионеров под предлогом снятия порчи, задержаны в Московской области, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Полицейские в подмосковном Домодедове задержали двух жительниц Владимирской области, подозреваемых в совершении мошенничества. Женщины знакомились с пожилыми людьми, приходили к ним домой, входили в доверие и убеждали передать им деньги за снятие порчи", - сказала Волк.
По ее словам, правоохранители установили причастность задержанных к совершению двух эпизодов противоправной деятельности.
Волк уточнила, что женщины были задержаны в местах проживания.
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Суд избрал в отношении подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские устанавливают, были ли они причастны к другим подобным преступлениям.