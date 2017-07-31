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В Подмосковье задержаны две женщины, вымогавшие деньги у пенсионеров за снятие порчи

Происшествия
31 июля, 11:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, июля. /ТАСС

Подозреваемые заключены под стражу

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МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Две жительницы Владимирской области, вымогавшие деньги у пенсионеров под предлогом снятия порчи, задержаны в Московской области, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Полицейские в подмосковном Домодедове задержали двух жительниц Владимирской области, подозреваемых в совершении мошенничества. Женщины знакомились с пожилыми людьми, приходили к ним домой, входили в доверие и убеждали передать им деньги за снятие порчи", - сказала Волк.

По ее словам, правоохранители установили причастность задержанных к совершению двух эпизодов противоправной деятельности.

Волк уточнила, что женщины были задержаны в местах проживания.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Суд избрал в отношении подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские устанавливают, были ли они причастны к другим подобным преступлениям.

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