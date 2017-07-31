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Готовивший теракт в Ростовской области житель Украины приговорен к 12 годам заключения

Происшествия
31 июля, 11:36 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 31, июля. /ТАСС

Суд обязал Алексея Сизоновича также выплатить штрафы в размере 200 тыс. рублей и 50 тыс. рублей

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 июля. /ТАСС/. Северо-Кавказский военный суд приговорил к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима Алексея Сизоновича, признанного виновным в незаконном пересечении границы и подготовке теракта в Каменске-Шахтинском Ростовской области в 2016 году, передает корреспондент ТАСС из зала Северо-Кавказского военного суда.

"Северо-Кавказский суд признал [Сизоновича] виновным и приговорил по совокупности преступлений к 12 годам лишения свободы и штрафам в размере 200 тыс. рублей и 50 тыс. рублей", - зачитал приговор судья. Приговор в законную силу не вступил. До этого момента Сизонович будет содержаться под стражей.

Сизоновича признали виновным по нескольким статьям УК РФ: "Подготовка террористического акта", "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств" и "Незаконное пересечение государственной границы России".

Как ранее сообщалось, во время прений гособвинитель потребовал приговорить Сизоновича к 12 годам лишения свободы в колонии строго режима и штрафу в размере 200 тыс. рублей.

Также в ходе прений защитник Сизоновича попросила суд при принятии решения обратить внимание на то, что с момента задержания ее подзащитный сотрудничал со следствием, признал вину и раскаялся в содеянном.

Подготовка к теракту

По версии следствия, Сизонович и его сообщник в апреле 2014 года в Киеве создали организованную группу и договорились о подготовке и совершении террористических актов на территории России и Украины. По показаниям подсудимого, он собирал информацию об объектах транспортной инфраструктуры и передавал их своему руководителю с псевдонимом Владиславович. Сизоновичу он представился сотрудником украинской разведки.

В ходе судебных заседаний было установлено, что Сизонович обладал необходимыми знаниями в области взрывотехники, чтобы изготавливать различные взрывные устройства, поскольку ранее работал подрывником в шахте и телевизионным мастером. В мае 2016 года Сизонович получил указание поехать в Каменск-Шахтинский Ростовской области, чтобы изучить и сфотографировать местный вокзал и изучить расписание поездов, а также определить место для закладки взрывчатки.

По версии обвинения, теракт на вокзале должен был произойти в сентябре 2016 года, в день выборов в Госдуму, однако до закладки взрывчатки Сизоновича задержали представители правоохранительных органов.

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