В Татарстане врач приговорена к 1,5 года ограничения свободы за смерть двухлетней девочки

КАЗАНЬ, 31 июля. /ТАСС/. Нурлатский районный суд Татарстана приговорил в понедельник заведующую педиатрическим отделением центральной районной больницы Резеду Юнусову к 1,5 года ограничения свободы за причинение смерти по неосторожности. Об этом сообщила представитель правозащитной организации "Зона права", которая оказывают юридическую поддержку матери девочки, юрист Булат Мухамеджанов.

"31 июля 2017 года Нурлатский районный суд Татарстана огласил обвинительный приговор… Резеде Юнусовой и приговорил ее к 1,5 года ограничения свободы и одному году запрета заниматься врачебной деятельностью. Врач признана виновной в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей", - пояснил Мухамеджанов.

Как установил суд, 31 июля 2016 года Резеда Юнусова без проведения обязательных процедур неверно оценила тяжесть состояния двухлетнего ребенка. Согласно материалам дела, Юнусова не передала пациентку под наблюдение дежурному врачу и покинула рабочее место. В результате этого на протяжении 15 часов девочке не оказывалась медицинская помощь.

На следующий день Юнусова не внесла обязательные сведения в медицинскую карту, без которой врачи не могли организовать лечебный процесс. Из-за подобных нарушений, когда состояние девочки резко ухудшилось, дежурный врач не смог организовать правильную интенсивную терапию. В результате 2 августа девочка умерла.