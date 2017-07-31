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В Перми 15-летний подросток зарезал прохожего и ранил еще двух

Происшествия
31 июля, 11:52 UTC+3 ПЕРМЬ ПЕРМЬ 31, июля. /ТАСС

Нападавший арестован, по факту инцидента возбуждено уголовное дело

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ПЕРМЬ, 31 июля. /ТАСС/. Подросток напал с ножом на прохожих в Кировском районе Перми, в результате два человека пострадали, один скончался от полученных ранений.

По ходатайству следователя подросток арестован, сообщила в понедельник пресс-служба следственное управление по Пермскому краю СК РФ.

По данным следствия, в ночь на 29 июля возле одного из остановок 15-летний подросток с ножом напал на мужчину, ранил его и потребовал деньги. Через несколько минут он напал ещё на двух человек - мужчину и женщину. От полученных ранений один из мужчин скончался. Прохожие смогли обезвредить подростка и вызвали полицию.

"Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". По ходатайству следователя в отношении подростка судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение", - сообщили в СК.

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