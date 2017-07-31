В Мордовии директор охотничьего магазина устроил стрельбу на свадьбе и ранил невесту

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Четыре человека получили ранения в результате стрельбы на свадьбе в Мордовии. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, в настоящее время полицейские установили личность стрелявшего - им оказался директор охотничьего магазина.

"Cотрудниками полиции ОМВД России по Рузаевскому муниципальному району Мордовии установлен и задержан 42-летний директор охотничьего магазина, подозреваемый в причинении огнестрельных ранений четырем гражданам. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство")", - сказала она.

По ее словам, 30 июля в полицию поступило сообщение о том, что четырем людям, находящимся в селе Татарский Шебдас, причинены огнестрельные ранения. Трое пострадавших - мужчина и две девушки - госпитализированы, еще одна женщина после оказания медицинской помощи отпущена домой.

"На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции, район преступления был оцеплен, жители села эвакуированы на безопасное расстояние. Сотрудники следственно-оперативной группы установили личность подозреваемого и задержали его. Как выяснилось, стрельба велась из зарегистрированного на его имя двуствольного охотничьего ружья. В ходе осмотра дома мужчины обнаружено и изъято ружье, пневматическая винтовка, нож и боеприпасы", - сказала представитель МВД.

В свою очередь в пресс-службе республиканского МВД ТАСС сообщили, что конфликт возник из-за шумных гостей свадьбы, которые решили пройти по участку, принадлежащему стрелявшему. Ранения получили гости свадьбы, в том числе и невеста, уточнили в пресс-службе.