Суд не стал ужесточать приговор фельдшеру по делу о гибели детей на Сямозере

ПЕТРОЗАВОДСК, 31 июля. /ТАСС/. Коллегия по уголовным делам Верховного суда Карелии оставила в силе приговор фельдшеру Суоярвской ЦРБ Ирине Щербаковой, принявшей в июне 2016 года звонок тонущего на Сямозере мальчика за шутку, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

В апреле Суоярвский районный суд признал Щербакову виновной по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц" УК РФ и приговорил ее к трем годам колонии-поселения с отсрочкой исполнения приговора до достижения ее дочерью возраста 14 лет.

Потерпевшие потребовали ужесточить приговор и направили апелляционные жалобы в Верховный суд Карелии.

"Приговор Суоярвского районного суда Республики Карелия в отношении Щербаковой Ирины Владимировны оставить без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения", - сказал судья Сергей Бочаров.

Как доказано в суде, 18 июня 2016 года в Суоярвскую ЦРБ позвонил 12-летний мальчик. Находившаяся на дежурстве Щербакова выслушала ребенка, который рассказал, что он и другие дети тонут на Сямозере, но не отреагировала на сообщение надлежащим образом, не оповестила о звонке службы спасения и администрацию больницы.

Звонок ребенка она приняла за шутку, халатность фельдшера не позволила своевременно начать спасательную операцию и привела к гибели детей.

В ходе заседания прокурор, Щербакова и ее адвокат просили суд оставить приговор первой инстанции без изменения. Потерпевшие требовали отправить фельдшера в колонию без отсрочки наказания. Ранее сообщалось, что Ирина Щербакова стала первой, кого осудили за ЧП с детьми. В суде она частично признала вину.

Трагедия произошла в июне 2016 года, когда из оздоровительного лагеря в поход по водоему на лодках отправились 47 детей и четверо сопровождающих. Во время шторма лодки перевернулись, погибли 14 детей, СК РФ возбудил уголовные дела. Директор ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова и начальник лагеря Вадим Виноградов находятся под стражей.

Экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко, бывший инструктор лагеря Валерий Круподерщиков, врио руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович - под подпиской о невыезде. Также в гибели детей обвиняют экс-инструктора лагеря Павла Ильина, который в данное время проходит срочную службу и находится под наблюдением командования воинской части.