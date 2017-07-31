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Ошибочно отправленного в колонию осужденного экс-сенатора вернули в СИЗО Москвы

Происшествия
31 июля, 16:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, июля. /ТАСС

В конце июня Сергей Попельнюхов находился в СИЗО "Лефортово" и ожидал рассмотрения апелляционной жалобы, однако его неожиданно отвезли в Орел отбывать наказание

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МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Бывшего сенатора от Белгородской области Сергея Попельнюхова, осужденного за мошенничество на 1 млрд рублей и отправленного по ошибке в колонию в Орле до вступления приговора в силу, вернули обратно в СИЗО "Лефортово" в Москве. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Владимир Аверин.

"Моего подзащитного вернули обратно в СИЗО "Лефортово". Сейчас мы знакомимся с документами и готовим возражения перед рассмотрением в Мосгорсуде нашей жалобы на приговор Попельнюхову", - рассказал защитник, не уточнив даты рассмотрения апелляции.

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Экс-сенатор Попельнюхов приговорен к семи годам колонии

Ранее адвокат сообщил ТАСС, что Попельнюхов ожидал в СИЗО рассмотрения апелляционной жалобы Мосгорсудом, однако в конце июня его неожиданно, без вступления приговора в законную силу, отвезли в Орел отбывать наказание. Приговор суда первой инстанции не может считаться вступившим в силу до тех пор, пока не рассмотрена апелляция на приговор в суде второй инстанции. Только после вступления приговора в законную силу осужденного доставляют из СИЗО в колонию для отбывания наказания, назначенного судом.

Попельнюхов осужден к семи годам колонии общего режима в феврале за мошенничество при выполнении контракта с "Рособоронэкспортом" и правительством Венесуэлы на строительство завода по производству автоматов Калашникова. Лефортовский суд также удовлетворил в полном объеме иск "Рособоронэкспорта" к подсудимому на 1 млрд и 13,5 млн рублей.

Бывший сенатор свою вину не признал. Согласно материалам дела, ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848", генеральным директором которого являлся Попельнюхов, выступало генеральным подрядчиком строительства в Венесуэле завода по производству автоматов Калашникова и патронов к ним, однако выделенные денежные средства в размере 1,18 млрд рублей были экс-сенатором похищены.

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