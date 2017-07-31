Суд продлил на полгода срок ареста двум предполагаемым хакерам "Шалтая-Болтая"

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МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд продлил на полгода срок содержания под стражей Константину Теплякову и Александру Филинову - предполагаемым участникам хакерской группировки "Шалтай-Болтай", обвиняемым в незаконном доступе к компьютерной информации. Об этом передает корреспондент ТАСС из Мосгорсуда, где в понедельник началось рассмотрения уголовного дела.
"Суд на полгода продлил срок содержания под стражей в отношении Филинова и Теплякова. Предварительные слушания были отложены на 4 августа, так как в дело вступил новый адвокат, ей необходимо ознакомиться с материалами дела", - сказала адвокат одного из фигурантов Наталья Земскова.
Материалы дела содержат гриф "секретно", поэтому дело будет слушаться в закрытом режиме, без участия слушателей и представителей СМИ.
Лидер группы "Шалтай-Болтай" Владимир Аникеев и его возможные сообщники - Александр Филинов и Константин Тепляков - были арестованы в ноябре прошлого года. Им было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, причинивший крупный ущерб и совершенный организованной группой по предварительному сговору либо лицом с использованием своего служебного положения").
Мосгорсуд 6 июля приговорил Аникеева к двум годам колонии. Защита приговор обжаловала, но дата рассмотрения апелляции еще не назначена. Аникеев свою вину признал и дал показания на соучастников, в связи с чем уголовное дело в его отношении было выделено в отдельное производство и рассматривалось в особом порядке.
В окончательном обвинении фигурировало шесть эпизодов неправомерного доступа к компьютерной информации, среди которых взлом почты пресс-секретаря председателя правительства РФ Натальи Тимаковой и заместителя начальника управления по внутренней политике администрации президента РФ Тимура Прокопенко. При этом потерпевшими по делу они не являются.
Как ранее сообщал ТАСС источник, знакомый с материалами дела, в обвинении также фигурируют эпизоды взлома почты Елены Морозовой из группы компаний "Сумма", сотрудника Сбербанка Евгения Кислякова, журналиста и телеведущего Дмитрия Киселева, помощника президента РФ Андрея Белоусова. Все они признаны потерпевшими.