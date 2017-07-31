Дело сбившей ребенка в Балашихе женщины поступило в Железнодорожный суд Подмосковья

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МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Уголовное дело Ольги Алисовой, сбившей насмерть машиной шестилетнего мальчика в подмосковной Балашихе, поступило в Железнодорожный суд Московской области. Об этом ТАСС сообщили в суде.
"Материалы уголовного дела в отношении Алисовой поступили в понедельник в Железнодорожный суд Московской области", - сказали в суде. В настоящее время материалы переданы в производство председателя суда Владимира Шекуна, который, как ожидается, до конца недели назначит дату предварительных слушаний.
Ранее Железнодорожный суд санкционировал арест Алисовой до 15 сентября из-за нарушения ею ранее избранной меры пресечения в виде подписки о невыезде. 26 июля в полиции заявили о завершении предварительного расследования уголовного дела и направлении его материалов в суд.
По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, результаты повторных комплексных судебно-медицинской и автотехнической экспертиз показали, что водитель располагала технической возможностью предотвратить наезд на пешехода. Кроме того, отметила представитель МВД, в ходе расследования было установлено, что автомобиль двигался с превышением скорости, а водитель в момент ДТП пользовалась мобильным телефоном.
ДТП произошло 23 апреля во дворе жилого дома в микрорайоне Павлино в Балашихе. 31-летняя жительница Подмосковья, управлявшая легковым автомобилем, совершила наезд со смертельным исходом на шестилетнего мальчика. В крови погибшего ребенка, согласно данным экспертизы, было обнаружено 2,7 промилле алкоголя.
Уголовное дело против Алисовой было возбуждено 16 мая. Ей предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Женщина признает, что сбила ребенка, но отрицает, что в это время разговаривала по мобильному телефону.