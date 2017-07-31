Пиротехники МЧС нашли и уничтожили 180 боеприпасов времен войны в Псковской области

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ТАСС, 31 июля. Почти две сотни боеприпасов времен Великой Отечественной войны уничтожили сотрудники МЧС РФ в Псковской области, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального главка министерства.
"Сотрудниками группы разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки в деревне Опухлики Голубоозерской волости Невельского района было идентифицировано 180 единиц взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Это артиллерийские снаряды и минометные мины", - сказали в пресс-службе.
Все опасные находки вывезены и уничтожены на спецполигоне. В МЧС напоминают, что при обнаружении предметов, похожих на боеприпасы, трогать их нельзя, следует сообщить о них в МЧС или полицию.