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Пиротехники МЧС нашли и уничтожили 180 боеприпасов времен войны в Псковской области

Происшествия
31 июля, 17:56 UTC+3 ТАСС

Среди опасных находок были обнаружены артиллерийские снаряды и минометные мины

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ТАСС, 31 июля. Почти две сотни боеприпасов времен Великой Отечественной войны уничтожили сотрудники МЧС РФ в Псковской области, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального главка министерства.

"Сотрудниками группы разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки в деревне Опухлики Голубоозерской волости Невельского района было идентифицировано 180 единиц взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Это артиллерийские снаряды и минометные мины", - сказали в пресс-службе.

Все опасные находки вывезены и уничтожены на спецполигоне. В МЧС напоминают, что при обнаружении предметов, похожих на боеприпасы, трогать их нельзя, следует сообщить о них в МЧС или полицию.

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