Пиротехники МЧС нашли и уничтожили 180 боеприпасов времен войны в Псковской области

ТАСС, 31 июля. Почти две сотни боеприпасов времен Великой Отечественной войны уничтожили сотрудники МЧС РФ в Псковской области, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального главка министерства.

"Сотрудниками группы разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки в деревне Опухлики Голубоозерской волости Невельского района было идентифицировано 180 единиц взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Это артиллерийские снаряды и минометные мины", - сказали в пресс-службе.

Все опасные находки вывезены и уничтожены на спецполигоне. В МЧС напоминают, что при обнаружении предметов, похожих на боеприпасы, трогать их нельзя, следует сообщить о них в МЧС или полицию.