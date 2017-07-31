Двое жителей Подмосковья осуждены по делу о хищении $ 540 тыс. у гражданина Израиля

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МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Подольский суд Московской области приговорил двух местных жителей к срокам от двух с половиной до трех лет за хищение 540 тысяч долларов у гражданина Израиля. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области в понедельник, они признаны виновными в покушении на мошенничество в особо крупном размере, совершенном организованной группой.
"31 июля Подольский городской суд Московской области вынес приговор по уголовному делу в отношении Леонида Коваленко и Бесика Чхвиркия. Суд приговорил Коваленко к трем годам лишения свободы, Чхвиркия - к двум с половиной годам лишения свободы", - сообщили в областной прокуратуре.
Отбывать назначенное наказание осужденные будут в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.
Суд установил, что обвиняемые убедили гражданина Израиля в том, что за 540 тысяч долларов смогут решить вопрос о незаконном освобождении из-под стражи и получении в судебном порядке отказа в экстрадиции в Республику Беларусь его супруги, задержанной на территории России по ходатайству Белоруссии. Однако они не могли выполнить данное обещание, поскольку не имели необходимых связей в компетентных органах. При получении денег они были задержаны.