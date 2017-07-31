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Спасатели прекратили поиски моряка с затонувшего у берегов Крыма сухогруза

Происшествия
31 июля, 23:48 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Андрей Мединский

Поиски прекращены в связи с отсутствием надежды на спасение пропавшего члена экипажа

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СЕВАСТОПОЛЬ, 31 июля. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Спасательная операция по поиску в Черном море последнего члена экипажа сухогруза Anda, затонувшего у берегов Крыма, завершена, в связи с отсутствием надежды на спасение моряка. Об этом ТАСС сообщили в севастопольском Морском спасательном подцентре Росморречфлота.

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"Операция (по поиску моряка - прим. ТАСС) прекращена в 20:15 (мск) в связи с отсутствием какой-либо надежды на его спасение", - сказали в спасцентре.

Ранее спасатели сообщали, что уже по состоянию на утро понедельника истекли сроки, когда человека можно обнаружить в море живым. Однако спасательная операция не прекращалась, более того, вечером в воскресенье было принято решение не прерывать ее на ночь. Тем не менее, поиски успехом не увенчались.

Сигнал бедствия с сухогруза Anda поступил утром в субботу. Судно под флагом Того с грузом пшеницы направлялось из Керчи в Триполи. На борту находились девять членов экипажа - граждане Сирии и Индии. Крушение в условиях шторма произошло в 22 милях южнее крымского мыса Сарыч. В тот же день была обнаружена спасательная шлюпка с тремя членами экипажа и плот еще с пятью моряками.

Все восемь спасенных членов экипажа, среди которых и капитан судна, были доставлены в Ялту, где спасенных госпитализировали в Ливадийскую городскую центральную больницу. Сейчас они после получения необходимой медпомощи выписаны и размещены в гостинице.

Представитель судовладельца, компании Anda Navigation Ltd (Турция), Андрей Маненко сообщил ТАСС, что пропавший при крушении судна девятый член экипажа - это старший механик, который является гражданином Сирии.

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