В интернет-магазине в Москве изъяли более 15 тонн поддельных сигарет

NYT: Трамп решил снять Скарамуччи с должности директора по коммуникациям Белого домаМеждународная панорама 31 июля, 21:45
"Спартак" одержал первую победу в текущем сезоне чемпионата РоссииСпорт 31 июля, 21:25
WSJ: Пентагон и Госдеп предлагают поставлять Киеву противотанковое оружиеМеждународная панорама 31 июля, 21:04
ТАСС стал самым цитируемым информагентством в российских СМИ в июнеОбщество 31 июля, 20:40
Промоутеры Ковалева не верят в положительный результат протеста на бой с УордомСпорт 31 июля, 20:39
Сборную России торжественно встретили в аэропорту Внуково по прилете с летней СурдлимпиадыСпорт 31 июля, 20:25
Посольство США в РФ предупредило о возможном снижении оперативности выдачи визОбщество 31 июля, 20:19
LA Times: Лос-Анджелес достиг соглашения с МОК о проведении Олимпиады в 2028 годуСпорт 31 июля, 20:10
В Раде предлагают создать группу по расследованию ситуации с гражданством СаакашвилиМеждународная панорама 31 июля, 20:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Столичные полицейские изъяли в интернет-магазине более 15 тонн поддельной табачной продукции на 5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в правоохранительных органах.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий обнаружен интернет-магазин по продаже табачной продукции. В результате проверки, удалось установить, что товар поддельный, а сбывали его двое мужчин - уроженцы Перьми и Воркуты.
"Посредством интернет-сайта и размещенным на нем мобильных телефонов один из участников группировки принимал заявки от покупателей, одновременно консультируя их по ассортименту товара. После заказа, по согласованию с курьером, осуществлял доставку до пункта самовывоза", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в ходе проведенных обысков по местам жительства подозреваемых в хранении табачной продукции изъято более 15 тонн табачных изделий на общую сумму 5 млн руб. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 171.1 УК РФ ("Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации").