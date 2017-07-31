В интернет-магазине в Москве изъяли более 15 тонн поддельных сигарет

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Столичные полицейские изъяли в интернет-магазине более 15 тонн поддельной табачной продукции на 5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в правоохранительных органах.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий обнаружен интернет-магазин по продаже табачной продукции. В результате проверки, удалось установить, что товар поддельный, а сбывали его двое мужчин - уроженцы Перьми и Воркуты.

"Посредством интернет-сайта и размещенным на нем мобильных телефонов один из участников группировки принимал заявки от покупателей, одновременно консультируя их по ассортименту товара. После заказа, по согласованию с курьером, осуществлял доставку до пункта самовывоза", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе проведенных обысков по местам жительства подозреваемых в хранении табачной продукции изъято более 15 тонн табачных изделий на общую сумму 5 млн руб. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 171.1 УК РФ ("Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации").