Цех по выпуску пластиковых конструкций и склад с ними горят в поселке на Урале

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ТАСС, 31 июля. Склад пластиковых конструкций и кровля цеха по их производству загорелись в Свердловской области, площадь пожара достигает 1 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в региональном главке МЧС.
"В промышленной зоне в населенном пункте Большой Исток произошел пожар на складе готовой продукции и кровле цеха предприятия по производству пластиковых конструкций на общей площади 1 тысяча кв. м", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате инцидента никто не пострадал.
Пожар тушат по так называемому повышенному - второму - номеру вызова.
К месту происшествия направлена лаборатория Роспотребнадзора для проведения замеров концентрации вредных веществ в воздухе.