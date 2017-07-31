Цех по выпуску пластиковых конструкций и склад с ними горят в поселке на Урале

ТАСС, 31 июля. Склад пластиковых конструкций и кровля цеха по их производству загорелись в Свердловской области, площадь пожара достигает 1 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в региональном главке МЧС.

"В промышленной зоне в населенном пункте Большой Исток произошел пожар на складе готовой продукции и кровле цеха предприятия по производству пластиковых конструкций на общей площади 1 тысяча кв. м", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал.

Пожар тушат по так называемому повышенному - второму - номеру вызова.

К месту происшествия направлена лаборатория Роспотребнадзора для проведения замеров концентрации вредных веществ в воздухе.