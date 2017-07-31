В центре Вашингтона оцепили один из выходов станции метро

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ВАШИНГТОН, 31 июля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Один из выходов станции метро Metro Center в самом центре Вашингтона перекрыт сотрудниками полиции. Как сообщает корр. ТАСС с места событий, оцеплена также часть примыкающей к этому выходу 13-й улицы.
В настоящее время движение поездов осуществляется, ситуация спокойная. Возле перекрытого выхода дежурят несколько стражей порядка.
Ранее телеканал ABC сообщил, что причиной перекрытия станции стала поступившая информация об угрозе взрыва.