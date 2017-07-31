Двух фигурантов дела "Реновы" перевели под домашний арест

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Совладелец группы компаний "Ренова" Евгений Ольховик и глава энергохолдинга "Т Плюс"(входит в компанию "Ренова") Борис Вайнзихер, обвиняемые в даче взяток бывшему руководству Республики Коми, переведены решением суда под домашний арест. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

"По ходатайству следователя, суд изменил меру пресечения в отношении Ольховика и Вайнзихера с содержания под стражей на домашний арест сроком до 5 и 6 августа", - сказала она.

В настоящее время обвиняемые уже освобождены из СИЗО, на них надеты электронные браслеты.

Бывшие и нынешние руководители энергохолдинга ЗАО "Комплексные энергетические системы" (реорганизовано в ЗАО "Т Плюс" - прим. ТАСС) Михаил Слободин, Борис Вайнзихер и Евгений Ольховик обвиняются в даче взяток бывшему руководству Коми за установление максимально выгодных тарифов на тепло- и энергоснабжение и создание комфортных условий работы. Вайнзихер и Ольховик были арестованы. Слободин объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение по статье "Дача взятки в особо крупном размере" УК РФ, он арестован заочно.