Пожар на предприятии по выпуску пластиковых конструкций в Екатеринбурге локализован

CNN: Трамп уволил Скарамуччи, чтобы показать, кто главный в Белом ДомеМеждународная панорама 1 августа, 0:39
Работающие пенсионеры получат прибавку с 1 августаЭкономика и бизнес 1 августа, 0:28
Саакашвили обвинил Порошенко в фальсификации документов о его гражданствеМеждународная панорама 1 августа, 0:15
Белый дом: Трамп посчитал недопустимыми грубые высказывания Скарамуччи о своих коллегахМеждународная панорама 31 июля, 23:44
СМИ: хакеры похитили данные о сюжете "Игры престолов"Культура 31 июля, 23:32
Шляхтин ожидал, что рабочая группа IAAF предложит продлить санкции в отношении ВФЛАСпорт 31 июля, 23:16
Вновь с характером: "Спартак" одержал первую победу в текущем сезоне РФПЛСпорт 31 июля, 23:16
Двух фигурантов дела "Реновы" перевели под домашний арестПроисшествия 31 июля, 23:01
Глава ВФЛА: тренеры Чегин и Казарин больше не работают в российской легкой атлетикеСпорт 31 июля, 22:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Пожар на территории склада и цеха по производству пластиковых конструкций локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в Единой дежурной диспетчерской службе Екатеринбурга
"Пожар локализован. Общая площадь пожара - 1,2 тыс. кв метров. Погибших и пострадавших нет", - сказали в службе.
Инцидент произошел в промзоне в населенном пункте Большой Исток, расположенном в черте Екатеринбурга. Ранее сообщалось, что к месту происшествия направлена лаборатория Роспотребнадзора, которая должна провести замеры концентрации вредных веществ в воздухе.