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Пожар на предприятии по выпуску пластиковых конструкций в Екатеринбурге локализован

Происшествия
31 июля, 23:00 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 31, июля. /ТАСС

Погибших и пострадавших нет

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Пожар на территории склада и цеха по производству пластиковых конструкций локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в Единой дежурной диспетчерской службе Екатеринбурга

"Пожар локализован. Общая площадь пожара - 1,2 тыс. кв метров. Погибших и пострадавших нет", - сказали в службе.

Инцидент произошел в промзоне в населенном пункте Большой Исток, расположенном в черте Екатеринбурга. Ранее сообщалось, что к месту происшествия направлена лаборатория Роспотребнадзора, которая должна провести замеры концентрации вредных веществ в воздухе.

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