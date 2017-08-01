СМИ: в центре Луганска взорвали памятник защитникам ЛНР

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ТАСС, 1 августа. Мощный взрыв произошел в ночь на вторник в центре Луганска. В результате атаки пострадал памятник защитникам провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), передает агентство Луганскинформцентр.
"Взрыв, который разбудил многих горожан и был слышен в ряде районов Луганска, прогремел около двух часов ночи 1 августа в парке "Дружбы народов". В результате частично пострадал памятник защитникам республики "Они отстояли Родину". Судя по всему, взрывное устройство было заложено рядом с монументом", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что пока рано говорить о характере нанесенного монументу ущерба. На месте ЧП работают сотрудники полиции, место инцидента оцеплено.
Памятник защитникам ЛНР "Они отстояли Родину" был открыт в мае 2015 года. В сентябре 2016 года его уже оскверняли неизвестные. Тогда незначительные повреждения получила скульптура казака-ополченца.