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СМИ: на севере Франции нашли тела двух россиян

Происшествия
1 августа, 10:57 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 1, августа. /ТАСС

Семейная пара погибла в своей квартире при невыясненных обстоятельствах

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ПАРИЖ, 1 августа. /ТАСС/. Двое граждан РФ, долгое время проживавших во Франции, погибли при невыясненных обстоятельствах в городе Дуэ на севере страны. Как сообщила местная газета La Voix Du Nord, их тела обнаружили в понедельник сотрудники полиции. В качестве основной версии случившегося полицейские рассматривают самоубийство.

По информации газеты, тела 52-летнего мужчины и его 54-летней жены были обнаружены после сигнала, поступившего от знакомых семейной пары, которые долгое время не получали от погибших никаких новостей. Полицейские при содействии сотрудников пожарно-спасательной службы через окно проникли в квартиру на втором этаже, где проживали умершие. Согласно предварительной оценке, смерть наступила около недели назад.

Признаков насилия и борьбы в квартире не обнаружено, жилище взлому со стороны не подвергалось.

Тела погибших россиян, которые постоянно проживали во Франции порядка 15 лет, сейчас доставлены в центр судебной медицины города Лилль для вскрытия.

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