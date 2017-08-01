Пассажир авиарейса Тбилиси - Москва умер до прибытия медиков

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 августа. /ТАСС/. Пассажир авиарейса Тбилиси - Москва, совершившего в понедельник, 31 июля посадку в Ростове-на-Дону, умер до приезда медиков. Об этом ТАСС сообщила во вторник директор департамента стратегических коммуникаций УК "Аэропорты регионов" Ольга Ладейщикова.

"Сотрудники скорой помощи по прибытию констатировали смерть пассажира этого рейса", - сказала собеседница агентства.

Как сообщалось ранее, самолет, следовавший из Тбилиси в Домодедово, приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону в 20:12 (мск) из-за плохого самочувствия пассажира. В 21:40 самолет продолжил путь.