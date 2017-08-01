Росприроднадзор возбудил административное дело против "Башнефть-Добычи" за порчу земель

УФА, 1 августа. /ТАСС/. Управление Росприроднадзора по Башкирии возбудило административное дело в отношении компании "Башнефть-Добыча" за загрязнение нефтепродуктами земель водоохранной зоны.

Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.

Ранее Минэкологии региона сообщило, что 27 июля в Башкирии произошел разлив нефти в результате повреждения трубопровода, нефть попала в реку Аяз (приток реки Уфа) и в ручей без названия. Ликвидацией последствий занимаются специалисты "Башнефть-Добычи", структурное подразделение которой эксплуатирует трубопровод. Представитель компании сообщал ТАСС, что объем попавшей в водные объекты нефтесодержащей жидкости составил 0,4 тонны.

"Возбуждено административное производство в отношении "Башнефть-Добыча" по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ "Порча земель". Отобраны пробы загрязненного грунта, проведен замер площади загрязненного земельного участка. Также ведомственной лабораторией Росприроднадзора отобраны пробы воды в реках Аяз и Уфа для определения уровня загрязнения водных объектов", - говорится в сообщении республиканского управления Росприроднадзора.

В настоящее время ведомство оценивает ущерб, нанесенный водным объектам.