Новгородскому полицейскому грозит год тюрьмы за продажу информации ритуальной службе

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 августа. /ТАСС/. Бывший сотрудник полиции Великого Новгорода предстанет перед судом за продажу ритуальной службе информации о смертях жителей города. Об этом сообщили во вторник в следственном управлении СК РФ по региону.
"По версии следствия, в период с сентября 2016 года по март 2017 года обвиняемый получал взятки за предоставление информации сотрудникам одной из ритуальных служб города Великого Новгорода о фактах смертей граждан. Сотрудники похоронной службы оказывались на месте раньше своих коллег и первыми предлагали услуги по погребению. За предоставление информации полицейский получал от 500 до 3 тысяч рублей", - сказала представитель ведомства.
Факты были выявлены в результате проверки, проведенной оперативно-розыскной частью собственной безопасности управления МВД России по Новгородской области. Зафиксировано 26 случаев нарушения закона со стороны экс-полицейского. Ему предъявлено обвинение по ст. 291.2 УК РФ ("Мелкое взяточничество"), максимальное наказание по которой - лишение свободы сроком на один год.