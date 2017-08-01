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СК возбудил дело после гибели рабочего и госпитализации троих из-за утечки газа на НЛМК

Происшествия
1 августа, 13:40 UTC+3 ТАСС

Работник подрядной организации Новолипецкого металлургического комбината скончался от отравления

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ТАСС, 1 августа. Следователи в Липецке возбудили уголовное дело по факту гибели одного рабочего из-за утечки газа на утилизационной станции Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК). Еще трое рабочих госпитализированы, об этом во вторник сообщила пресс-служба Следственного управления (СУ) СК по региону.

"По факту смерти слесаря подрядной организации во время ремонтных работ на территории Новолипецкого металлургического комбината возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ "Нарушение правил техники безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека", - сообщили в ведомстве.

По данным следствия, 31 июля бригада слесарей компании "Теплоэнергомонтаж" проводила ремонт котельного оборудования на утилизационной теплоэлетростанции Новолипецкого металлургического комбината. "Когда четверо рабочих находились внутри котла, начались испытания защиты его газовой магистрали, произошла утечка доменного газа. 42-летний работник подрядной организации, не успевший покинуть котел, скончался от отравления, его коллеги были госпитализированы", - добавили в СК по региону, уточнив, что угрозы жизни пострадавших нет.

Новолипецкий металлургический комбинат входит в группу компаний НЛМК, является ее основной производственной площадкой и крупнейшим в России производителем стали - занимает 18% отечественного рынка. По итогам 2016 года объем производства стали на НЛМК достиг 12,99 млн тонн - максимального показателя за все время работы комбината с 1934 года, выпуск стали при 100% загрузке сталеплавильных мощностей увеличился на 1% к уровню предыдущего года.

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