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СК предъявил обвинение в попытке мошенничества заместителю транспортного прокурора Москвы

Происшествия
1 августа, 13:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, августа. /ТАСС

Павлу Юркину грозит до 15 лет лишения свободы

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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Следствие предъявило заместителю транспортного прокурора Москвы Павлу Юркину обвинение в попытке мошенничества, сообщила ТАСС пресс-секретарь Мещанского суда столицы Юлия Бочарова, отметив что в суд ранее поступил материал об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде домашнего ареста.

"В суд поступил материал об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Юркина Павла Владимировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество"). Постановлением судьи данный материал возвращен в Восточный следственный отдел на транспорте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, поскольку преступление, инкриминируемое Юркину, совершено на территории, не относящейся к территориальной юрисдикции Мещанского районного суда Москвы", - сказала пресс-секретарь.

Если вина прокурора будет доказана, то ему грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет, а также крупный штраф.

По данным следствия, заместитель московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Юркин днем 28 июля в своем служебном кабинете получил через посредника около 400 тыс. рублей - часть взятки общей суммой в 2 млн рублей за возвращение ножа, изъятого в рамках расследования уголовного дела, и прекращение уголовного дела.

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