Срок задержания стрелявшего по гостям свадьбы в Мордовии продлили до 3 августа

ТАСС, 1 августа. Срок задержания жителя села Татарский Шебдас, который 29 июля стрелял дробью из охотничьего ружья в гостей на сельской свадьбе в Рузаевском районе Мордовии, продлен до 3 августа. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в Рузаевском районном суде.

"По ходатайству защитника о предоставлении дополнительных доказательств о состоянии здоровья подозреваемого срок задержания последнему продлен до 3 августа 2017 года", - сообщила представитель суда Марина Козлова.

Она пояснила, что постановлением судьи Рузаевского районного суда задержание подозреваемого признано законным и обоснованным. Мужчина сейчас подозревается в совершении грубого нарушения общественного порядка, совершенного с применением оружия.

Ранее ТАСС сообщал, что 29 июля в полицию поступило сообщение о том, что четырем людям, находящимся в селе Татарский Шебдас в Рузаевском районе республики Мордовия, причинены огнестрельные ранения. Трое пострадавших - мужчина и две девушки - госпитализированы, еще одна женщина после оказания медицинской помощи отпущена домой. Район преступления был оцеплен, не менее 50 жителей села эвакуированы на безопасное расстояние. Сотрудники следственно-оперативной группы установили личность подозреваемого и задержали его.

Как выяснилось, стрельба велась из зарегистрированного на его имя двуствольного охотничьего ружья. В ходе осмотра дома мужчины обнаружено и изъято ружье, пневматическая винтовка, нож и боеприпасы.