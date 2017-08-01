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Трое членов банды GTA ликвидированы после стрельбы в Мособлсуде

Происшествия
1 августа, 14:44 дата обновления: 1 августа, 15:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, августа. /ТАСС

Еще двое участников банды, обезоруживших конвой и открывших огонь, задержаны

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© Антон Новодережкин/ТАСC, архив

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Пять участников банды GTA обезоружили конвой и открыли стрельбу в Мособлсуде. Трое из пяти бандитов ликвидированы, двое обезоружены и задержаны. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Из пяти стрелявших ликвидированы трое, двое были обезоружены и задержаны", - сказал он. Как сообщил собеседник агентства, подсудимые пытались захватить заложников.

Как сообщила адвокат Софья Рубасская, находившаяся в здания суда на момент инцидента, в результате стрельбы были ранены женщина-пристав и сотрудник конвоя. "Мы находились на другом заседании, когда услышали выстрелы. В общей сложности было произведено более 20 выстрелов, нас начали эвакуировать. Я видела женщину-пристава, которая была ранена, ее лицо было в крови. Также потом сказали, что ранен сотрудник конвоя", - сказала она.

В пресс-службе Минздрава Московской области сообщили, что из здания Мособлсуда были госпитализированы два человека. "Из здания Мособлсуда в больницу доставлены двое пострадавших - 45-летний мужчина и 40-летняя женщина", - сказал сотрудник пресс-службы. При этом он подчеркнул, что огнестрельных ранений у пострадавших нет.

"Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести", - уточнил собеседник агентства. Источник в экстренных службах отметил, что у пострадавших диагностированы ушибы грудной клетки.

В то же время источник в правоохранительных органах заявил, что в результате ЧП пострадали три человека. "Количество пострадавших в результате стрельбы возросло до трех человек, двое из них госпитализированы", - сказал источник.

Как сообщила ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Москве Татьяна Петрова, ранения получили сотрудник Росгвардии и двое полицейских.

В настоящее время работа Мособлсуда возобновлена, сообщила пресс-секретарь суда Наталья Осипова. По ее словам, никто из сотрудников учреждения в ходе инцидента не пострадал.

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